Trump en Kim tekenen akkoord

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben net een akkoord te tekenen. Wat in het akkoord staat, is momenteel nog onduidelijk. "We laten het verleden achter ons", zegt Trump. "Ik wil Trump bedanken om deze ontmoeting mogelijk te maken", voegt Kim daaraan toe.

Enkele momenten geleden liet de Amerikaanse president al verstaan dat de twee zouden tekenen. "We gaan tekenen", zei Trump toen hij samen met Kim voorbij de pers wandelde.

"We zullen een heel gevaarlijk probleem voor de hele wereld samen oplossen", zei de Amerikaanse president nog, vlak nadat het akkoord getekend werd. Daarmee suggereert de president dat er iets over de kernontwapening instaat. Momenteel is het nog onduidelijk wat er precies in het akkoord staat.

"Ik wil Trump bedanken om deze ontmoeting mogelijk te maken", zegt de Noord-Koreaanse leider nog nadat ze het akkoord hebben getekend. Dat de beide leiders het akkoord getekend hebben, is op zich al historisch.

