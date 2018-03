Trump en Kim Jong-un bereid elkaar te ontmoeten

De Noord-Koreaanse president Kim Jong-un en VS-president Donald Trump zijn bereid elkaar te ontmoeten. Dat bevestigde het Witte Huis, nadat de nationale veiligheidsadviseur van Zuid-Korea, Chung Eui Yong, het nieuws had bekendgemaakt. De ontmoeting zou "tegen mei" plaatsvinden.

Volgens onze correspondente in de VS, Greet De Keyser, gaat het om een historische gebeurtenis. “Het is voor het eerst dat een Amerikaans zittend staatshoofd een ontmoeting heeft met een Noord-Koreaans staatshoofd.”

Tijd en locatie staan nog niet vast, zei Trumps woordvoerder Sarah Sanders. "We kijken met vreugde uit naar de denuclearisering van Noord-Korea", zei Sanders.

Geen tests meer

“Volgens Trump zullen de gesprekken gaan over de volledige denuclearisering van Noord-Korea en dus niet alleen over het stopzetten van de nucleaire testen van Noord-Korea”, zegt De Keyser nog.

Kim Jong-un is naar verluidt bereid om af te zien van meer raketten- en nucleaire tests. De Noord-Koreaanse leider verklaarde in een ontmoeting dat hij denuclearisering genegen is.

Intussen blijven de sancties tegen Noord-Korea wel van kracht.

Beide Korea's zochten recent voorzichtig toenadering. Het conflict was een tijdlang een van de meest bedreigende ter wereld. Militair is er geen oplossing. En een diplomatieke oplossing is complex vanwege de vele betrokkenen. Ook China en Rusland zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken.