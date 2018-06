Trump en Kim bereid tot volledige denuclearisatie van Korea's

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump engageren zich om het Koreaanse schiereiland volledig te denuclearisering. Beide leiders zullen zich inzetten om zowel Noord- als Zuid-Korea nucleair te ontwapenen.

De Verenigde Staten engageren zich in het document dan weer voor veiligheidsgaranties. Dat blijkt uit foto's die van het document werden gemaakt, toen Trump de verklaring aan de internationale media toonde.

"President Trump engageerde zich om veiligheidsgaranties te bieden aan de DPRK (Noord-Korea, nvdr.), en voorzitter Kim Jong-un herbevestigde zijn stevig en standvastig engagement voor een volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland", zo staat in het ondertekende document.

"In de getekende intentieverklaring gaat het nog steeds over kernontwapening van het héle Koreaanse schiereiland", voegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers, die in Singapore volgt, daaraan toe. "Dat impliceert dus ook dat de VS haar nucleaire paraplu in de regio zou moeten terugschroeven."