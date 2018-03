Trump eist 20 miljoen van pornoster

De Amerikaanse pornoster Stephanie Clifford dreigt wegens het schenden van een vertrouwelijkheidsovereenkomst mogelijk tot twintig miljoen dollar te moeten ophoesten. Gisteren hebben de advocaten van VS-president Donald Trump klacht tegen de actrice met als vaknaam ‘Stormy Daniels’ ingediend. Zij zou, aldus de klacht, het akkoord met Trump "minstens twintig maal" hebben overtreden.

Gisteren meldde Daniels' advocaat, Michael Avenatti, dat de actrice er onder bedreiging van fysiek geweld van was overtuigd haar zwijgplicht over een avontuurtje met VS-president Donald Trump te bewaren. Of de dreigementen van Trump zelf of van iemand anders kwamen, liet de jurist in het midden.

Niet de enige vraag tot stilzwijgen

Behalve Clifford hebben zich nog zes andere vrouwen gemeld die een en ander te vertellen hadden over Trump en vrouwen, aldus Avenatti. Maar hun geloofwaardigheid wordt nog nagegaan, vertelt de advocaat. Minstens twee van hen zouden ook een overeenkomst tot het bewaren van het stilzwijgen hebben getekend.

In een interview uit 2011 had Daniels verklaard in 2006 een affaire te hebben gehad met Trump. In ruil voor seks zou hij haar een appartement hebben beloofd. In verkiezingsjaar 2016 zou de pornoactrice van Trumps advocaat Michael Cohen 130.000 dollar hebben gekregen om haar mond over de verhouding te houden.