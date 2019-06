Trump is eerste (actieve) Amerikaanse president in Noord-Korea

Donald Trump is de eerste (zittende) Amerikaanse president die voet heeft gezet op Noord-Koreaanse bodem. In een onverwachte ontmoeting met Kim Jong-un stapte beide leiders vanuit de bufferzone tussen Noord- en Zuid-Korea de grens over.

Trump nodigde Kim via Twitter uit voor een spontane ontmoeting in de gedemilitariseerde zone tussen Zuid- en Noord-Korea. Daarop volgden hectische uren om alles geregeld te krijgen. De ontmoeting vond vanmorgen dan plaats Panmunjom. "Gewoon handjes schudden en hallo zeggen", zei Trump daarover.

En zo geschiedde, al was het een historische handdruk. Trump is de eerste actieve president van de VS die in Noord-Korea komt.

(Lees verder onder de video)

Daarnaast was ook de Zuid-Koreaanse leider Moon meegereisd naar de grens. Na het 'bezoek' aan Noord-Korea stak Kim de grens met Zuid-Korea over om daar ook Moon te ontmoeten. Twee handdrukken dus met een grote symbolische waarde.

Niet eerste keer

De Amerikaanse president benadrukte meermaals zijn goede persoonlijke relatie met Kim, die hij al twee keer ontmoette bij topbijeenkomsten in Singapore en Hanoi. De tweede ontmoeting draaide wel uit op een sisser.

Trump en Kim kortten hun verblijf in Hanoi in, en kwamen zelfs niet met een gemeenschappelijke verklaring omdat ze geen akkoord konden vinden over de ontmanteling van de nucleaire programma's van Pyongyang, in ruil voor het opheffen van de sancties.