Trump dreigt met stappen tegen Bannon

De advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump dreigt met gerechtelijke stappen tegen ex-adviseur Steve Bannon voor diens kritische uitlatingen in het boek "Fire and Fury: Inside the Trump White House". Dat meldt nieuwszender CNN. Ondertussen lijkt Bannon de plooien weer glad te willen strijken.

Trumps advocaat Charles Harder heeft een formele kennisgevingsbrief naar Bannon gestuurd, waarin staat dat "zijn beslissing om te praten met schrijver Michael Wolff in verband met een boek dat gepubliceerd zal worden, aanleiding geeft tot verschillende juridische claims". Het gaat onder meer om klachten rond "laster en de schending van zijn akkoord rond vertrouwelijkheid en het in diskrediet brengen van onze cliënten. Er dreigen juridische stappen", aldus Harder volgens CNN.

Harder vraagt Bannon in zijn kennisgevingsbrief te stoppen met het publiceren van "lasterlijke of vertrouwelijke" informatie en de relevante documenten klaar te houden, meldde de conservatieve zender Fox News. De vroegere hoofdstrateeg van de president kreeg 24 uur de tijd om te bevestigen dat aan de verzoeken wordt of is voldaan.

"Verraad"

Bannon noemt in het boek onder meer een ontmoeting van Donald Trump jr met een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 "verraad, onpatriottisch en rotzooi". Daarop reageerde de president dat Bannon "zijn verstand verloren heeft".

Na die uitspraak van Trump leek het alsof Bannon de plooien toch wilde gladstrijken, of misschien net nog meer olie op het vuur wilde gooien. Tijdens een radioprogramma woensdagavond zei hij: "De president van de VS is een geweldige man. Je weet dat ik hem dag in, dag uit steun".

Bekijk ook: