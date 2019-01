Trump dreigt met noodtoestand voor bouwen van de muur

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat het “verrassend zou zijn” als hij de noodtoestand niét zou uitroepen om de muur langs de Amerikaans-Mexicaanse grens te kunnen financieren. Op die manier zou Trump het Congres kunnen passeren. Trump stapte het gisteren af tijdens een bijeenkomst met de Democratische parlementsleden nadat die te kennen gaven dat ze nog altijd niet bereid zijn 5,7 miljard dollar te geven voor de muur. Trump ontkent dat hij boos is weggelopen. “Ik bleef heel beleefd.”

Trump liet al verschillende keren verstaan dat hij de piste van de noodtoestand overweegt, maar was er nooit eerder zo duidelijk over. Als de onderhandelingen met de Democraten blijven mislukken, zou Trump het “verrassend” vinden als hij de noodtoestand niet zou uitroepen. “Als het niet lukt, zal ik het waarschijnlijk doen”, zei de president deze middag voor reporters aan het Witte Huis.

Gisteren mislukten de onderhandelingen met de Democraten opnieuw. Trump blijft 5,7 miljard dollar eisen voor de muur, de Democraten weigeren die te geven. “Hij vroeg aan Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi: ‘Zal je instemmen met mijn muur?’ Ze zei nee en daarop stond hij gewoon recht en zei ‘Dan hebben we niets te bespreken’”, zei Democratisch Senaatsfractieleider Chuck Schumer na afloop. “Daarop liep hij gewoon weg. Nog maar eens zagen we een driftbui omdat hij zijn zin niet kreeg.” De Democratische fractieleider noemde Trumps gedrag “nogal ongepast voor een president”.

De president bevestigde op Twitter dat hij de deur achter zich had dichtgetrokken. “Ik heb net een vergadering met Chuck en Nancy verlaten. Een en al tijdverlies. Ik vroeg wat er zou gaan gebeuren in dertig dagen indien ik snel enkele zaken zou opentrekken, gaat u dan grensveiligheid met inbegrip van een muur of een stalen hek goedkeuren? Nancy zei ‘NEEN’, ik zei ‘bye bye’, niets anders werkt!”, aldus Trump.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 januari 2019

Later voegde Trump er wel aan toe dat “wenende Chuck zijn favoriete leugen” had verteld “toen hij zijn standaardzin gebruikte dat ik “op tafel had geslagen, de kamer was uitgewandeld en een woedeaanval had”. “Omdat ik wist dat hij dat ging zeggen, zei ik beleefd ‘bye bye’ en ging weg, zonder te slaan, nadat Nancy nee had gezegd tegen echte grensveiligheid.”

Cryin Chuck told his favorite lie when he used his standard sound bite that I “slammed the table & walked out of the room. He had a temper tantrum.” Because I knew he would say that, and after Nancy said no to proper Border Security, I politely said bye-bye and left, no slamming! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 januari 2019

Trump reist vandaag af naar de Texaanse grensstad McAllen, waar hij zijn pleidooi voor een muur opnieuw kracht hoopt bij te zetten.

“Erg triest”

Pelosi noemde het mislukken van het overleg “erg triest”, omdat heel wat federale ambtenaren door de aanhoudende shutdown hun loon dat ze normaal gezien over enkele dagen moeten ontvangen, niet zullen krijgen. “De president lijkt daar ongevoelig voor te zijn”, zegt ze. “We zagen een slechtgezinde en kinderachtige president van de Verenigde Staten. Een persoon die zegt dat hij de overheid, weken, maanden en zelfs jaren wil sluiten om zijn zin te krijgen. Dat is niet hoe democratie werkt en erg triest.”