Trump dreigt ermee Poetin niet te ontmoeten op G20-top

De Amerikaanse president Donald Trump heeft er mee gedreigd om de geplande bilaterale ontmoeting met zijn Russische collega Vladimir Poetin op de G20-top in Buenos Aires te annuleren. Trump verwees hierbij naar het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

In een interview met de krant Washington Post zei Trump dat hij het volledige rapport van zijn nationaal veiligheidsteam afwacht, over het incident van afgelopen weekend waarbij drie Oekraïense marineschepen door Rusland werden tegengehouden in de Krim.

"Het rapport zal bepalend zijn", klonk het. "Misschien zal ik een ontmoeting hebben, misschien zal die niet plaatsvinden... Ik hou niet van dit soort agressie, ik wil die niet", aldus de Amerikaanse president.