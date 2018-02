Trump: "Doodstraf voor drugdealers"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich volgens de nieuwsdienst Axios opnieuw uitgesproken voor de executie van drughandelaars. Volgens Trump staan drugdealers op dezelfde lijn als seriemoordenaars.

Volgens Axios zei het Amerikaanse staatshoofd over drughandelaars onder meer: "Wist u dat de Chinezen en de Filipino's geen drugsprobleem hebben? Ze doden de dealers eenvoudigweg".

Seriemoordenaars

Trump stelt drugshandelaars op één lijn met seriemoordenaars. De doodstraf is voor hen allen aangemeten, aldus Axios dat zich op meerdere bronnen in het Witte Huis baseert. Trump heeft volgens een door Axios geciteerde gesprekspartner van Trump gezegd: "Als ik de minister-president van Singapore vraag of zij een drugsprobleem hebben, zegt die 'Neen, doodstraf'".

"Enkel op grote schaal"

Volgens zijn adviseur Kellyanne Conway is het standpunt van Trump "genuanceerder". Hij bedoelt "enkel" drugszaken en -dealers op grote schaal, die duizenden mensen op hun geweten hebben. Trump gelooft niet dat zijn standpunt wet kan worden, luidt het bij Axios.