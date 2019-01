Trump doet voorstel om shutdown te stoppen, Democraten weigeren

Meer dan vier weken na het begin van de gedeeltelijke 'shutdown', de sluiting van de federale overheid in de VS, heeft president Donald Trump de Democraten in de oppositie een nieuw voorstel gedaan om uit de begrotingsimpasse te raken. In een toespraak in het Witte Huis bood hij aan dat bepaalde groepen migranten in de VS drie jaar lang beschermd zouden worden tegen uitzetting. In ruil wil Trump 5,7 miljard dollar voor de muur aan de grens met Mexico, die de Democraten weigeren te financieren.

De voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, wees het voorstel van Trump, dat vooraf uitlekte in Amerikaanse media, al af voor hij het op televisie uitsprak. Ze zei dat het voorstel bij voorbaat kansloos was. De shutdown verlamt al vier weken delen van de Amerikaanse federale overheid. Trump weigert een begrotingswet te ondertekenen waarin de financiering van een zuidelijke grensmuur niet is opgenomen.

De Democraten willen dat Trump eerst de overheid heropent, pas daarna willen ze over grensbewaking praten. Pelosi kondigde aan dat haar Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden de komende weken verschillende wetsvoorstellen zal indienen die de overheid heropenen.

Muur

De New York Times bericht dat de Democraten ook meer dan een miljard dollar hebben verankerd voor infrastructuur aan grensovergangen en voor nieuwe rechters die asielzaken behandelen.

Geld voor Trumps muur zit er niet in. Ook die voorstellen hebben dus geen kans op succes. De Republikeinen van Trump hebben een meerderheid in de Senaat, de tweede kamer van het Congres.