Trump: "Comey is een zwakke slijmbal"

“James Comey is een bewezen leugenaar en een zwakke slijmbal”. Daarmee reageert de Amerikaanse president Donald Trump op de uitspraken in het boek van de ex-FBI-baas. Die schrijft daarin op zijn beurt dat Trump “een onverbeterlijke leugenaar” is.

Gisteren lekten enkele passages van het langverwachte boek van de ex-FBI-baas James Comey. Die schoten bij de Amerikaanse president duidelijk in het verkeerde keelgat. Dat blijkt uit de tweets die hij vandaag de wereld instuurt.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 april 2018

“Vrijwel iedereen in Washington vond dat hij ontslagen moest worden voor het vreselijke werk dat hij deed”, schrijft Trump. Hij benadrukt nog maar eens dat Comey geklasseerde informatie heeft gelekt en dat hij daarvoor vervolgd moet worden.

Maar daar houdt Trump het niet bij. Hij noemt Comey “een zwakke en onwaarachtige slijmbal, die een vreselijk FBI-directeur was”. Het werk van Comey is volgens hem “de meest mislukte job in de geschiedenis”. Het was voor Trump dan ook “een grote eer om Comey te ontslaan”.

....untruthful slime ball who was, as time has proven, a terrible Director of the FBI. His handling of the Crooked Hillary Clinton case, and the events surrounding it, will go down as one of the worst “botch jobs” of history. It was my great honor to fire James Comey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 april 2018

‘A higher loyalty’

In zijn boek, dat uitkomt op 17 april, zegt Comey onder meer dat Trump geobsedeerd is door pikante bijzonderheden over zichzelf. Nog volgens Comey vroeg de president hem om onderzoek te voeren naar de beweringen dat hij in 2013 in Moskou contact had met Russische prostituees.

De memoires van Comey, die de titel 'A higher loyalty: truth, lies, and leadership' kreeg, gaan over zijn twintig jaar als procureur in New York, zijn termijn als viceminister van Justitie tijdens het presidentschap van George W. Bush, en zijn jaren als FBI-baas van 2013 tot 2017.