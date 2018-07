Trump brengt Melania mee naar Brussel

Het ‘hellhole’ Brussel moet het echtpaar Trump dan toch goed bevallen zijn bij hun bezoek vorig jaar. Naar aanleiding van de NAVO-top van 11 juli brengt de Amerikaanse president zijn Melania mee.

Zowat alle regeringsleiders of staatshoofden van het militaire bondgenootschap verzamelen op 11 en 12 juli in het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Haren voor hun jaarlijkse topontmoeting. Net als vorig jaar wordt het uitkijken naar de toespraak van Donald Trump, die het niet alleen gehad heeft met landen die te weinig investeren in defensie, maar ook weer steeds luider laat uitschijnen dat hij het bondgenootschap achterhaald vindt.

In het lichtere genre luidt een interessante vraag wie hij meebrengt. Al een tijdje wordt er in de VS gespeculeerd over een flink haar in de boter ten huize Trump. Maar zie, Melania komt dus mee naar Brussel, bevestigen bronnen. De Trumps landen al op dinsdagavond 10 juli op Melsbroek en blijven tot donderdag 12 juli.

Ook Brigitte Macron (Frankrijk) en de vrouw van Turks president Erdogan zullen van de partij zijn. Op woensdag en donderdag plannen de partners van de regeringsleiders twee culturele uitstappen in Waals- en Vlaams-Brabant onder leiding van de vrouw van NAVO-baas Stoltenberg en de vriendin van premier Michel. De locaties worden om veiligheidsredenen geheim gehouden.