In de Verenigde Staten wordt zaterdagochtend Belgische tijd het record verbroken van de langste shutdown uit de Amerikaanse geschiedenis. De shutdown duurde vrijdag al 21 dagen, even lang als die van de vorige recordhouder Bill Clinton in 1995 en 1996. Ondertussen hebben honderdduizenden ambtenaren vandaag hun loon niet uitbetaald gekregen door de blokkering van de overheid.