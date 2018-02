Trump: "Bonus voor gewapende leraren"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter gezegd dat gewapende leerkrachten die scholen beschermen tegen schutters jaarlijkse trainingen en bonussen moeten krijgen. “Het is een groot en zeer goedkoop afschrikmiddel”, schrijft hij.

In de nasleep van de dodelijke schietpartij op een school in Florida, zei Trump eerder deze week al dat hij openstaat voor het idee om schietpartijen op scholen tegen te gaan met meer wapens. Toen zei hij dat hij erover nadenkt om leraren te bewapenen of om wapens in brandkasten te leggen.

Nu laat hij weten dat hij ook trainingen en bonussen wil voor gewapende leerkrachten. "Gewapende opvoeders (en betrouwbare mensen die binnen een school werken) houden van onze studenten en zullen hen beschermen. Zeer slimme mensen. Moeten vuurwapenexperts zijn en jaarlijkse training krijgen. Moeten jaarlijkse bonus krijgen. Schietpartijen zullen niet meer plaatsvinden - een groot en zeer goedkoop afschrikmiddel. Het is aan de staten", tweette de president.

(Lees verder onder de tweet)

Armed Educators (and trusted people who work within a school) love our students and will protect them. Very smart people. Must be firearms adept & have annual training. Should get yearly bonus. Shootings will not happen again - a big & very inexpensive deterrent. Up to States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 februari 2018

Wapendebat

De Amerikaanse president staat onder druk na het bloedbad in een middelbare school in Parkland, in de staat Florida. Op 14 februari schoot een 19-jarige ex-leerling daar zeventien mensen dood. Hij opende het vuur met een halfautomatisch wapen.

Na de schietpartij blijkt nog maar eens dat het wapendebat in de VS muurvast zit. Trump legde wel de strenge controles opnieuw op tafel voor mensen die een wapen willen kopen, net zoals het optrekken van de leeftijdsgrens. Toch raakt de president niet zomaar aan het recht op wapenbezit. Voor zijn achterban en voor veel Republikeinen is dat recht namelijk heilig.

