Trump bezoekt Shanksville voor herdenking 9/11

De Amerikaanse president Donald Trump en First Lady Melania Trump gaan vandaag, op 11 september of ‘9/11’, naar Shanksville. Zeventien jaar geleden stortte in dat dorp vlucht 93 van United Airlines neer. Er werden nog drie andere vliegtuigen gekaapt door terreurgroep Al Qaida. Twee daarvan vlogen in de Twin Towers van het World Trade Center in New York, het andere vloog in het Pentagon in Washington.

De kapers van vlucht 93 waren onderweg naar het Witte Huis in Washington D.C., maar door de opstand van de passagiers stortte het vroegtijdig neer in een veld in Shanksville. Bij de aanslagen op 11 september 2001 kwamen in totaal ruim 3.000 mensen om het leven.