Trump bevestigt top met Korea

De Amerikaanse president Donald Trump bevestigt dat er wel degelijk een top komt met de Noord-Koreaanse Kim Jong-un. Die top zal plaatsvinden op 12 juni in Singapore. "Ik denk wat wij een relatie zullen opbouwen en dat zal op 12 juni beginnen", zei Trump.

De Amerikaanse president maakte dat zonet zelf bekend. Hij kreeg eerder vandaag bezoek van Kim Yong-chol, de rechterhand van Kim Jong-un. Die overhandigde aan Trump een brief van de Noord-Koreaanse leider. Het was na de overhandiging van die brief, tijdens een gesprek van meer dan een uur, dat Donald Trump duidelijk maakte dat de geplande top toch zou doorgaan.

Top eerder geannuleerd

De top was oorspronkelijk al gepland op 12 juni in Singapore. Eerder had president Trump de top in een schrijven aan Kim afgezegd, nadat die in agressieve bewoordingen de Amerikaanse lijn bekritiseerd had. De daaropvolgende dagen lieten beide zijden verstaan dat de ontmoeting, die als historisch gezien wordt, toch nog zou kunnen doorgaan.

