Trump bevestigt dat VS zich terugtrekt uit nucleair wapenverdrag met Rusland

Donald Trump heeft vandaag bevestigd dat de Verenigde Staten zich zullen terugtrekken uit een verdrag over nucleaire wapens dat ze tijdens de Koude Oorlog sloten met Rusland. Hij beschuldigt Moskou ervan het verdrag “al vele jaren” te schenden.

“Rusland respecteert het verdrag niet. We gaan het akkoord dus beëindigen”, zei de president aan journalisten. Het verdrag in kwestie is het INF (Intermediate Nuclear Forces Treaty), dat nucleaire wapens met een middellange reikwijdte aan banden legt. De toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan en zijn Sovjet-ambtgenoot Mikhaïl Gorbatsjov ondertekenden het verdrag in 1987.

“De Russen schenden het al vele jaren”, aldus Trump, die zegt niet te begrijpen waarom president Barack Obama het verdrag niet heronderhandelde of zich eruit terugtrok. “We gaan hen het nucleair akkoord niet laten schenden en hen wapens laten produceren, terwijl dat voor ons niet toegelaten is. Wij, wij hebben ons aan het akkoord gehouden. Maar Rusland heeft dat spijtig genoeg niet gedaan”, aldus Trump.

Nieuwe kernwapenwedloop

Het bewuste verdrag, dat het gebruik afschaft van een reeks raketten met een reikwijdte van 500 tot 5.500 kilometer, maakte een einde aan een crisis die in de jaren tachtig was ontstaan. De Sovjet-Unie ontplooide toen SS-20-raketten met nucleaire koppen, die westerse hoofdsteden als doelwit hadden.

Deskundigen waarschuwen dat het Amerikaanse besluit om zich terug te trekken uit het INF-verdrag kan leiden tot een nieuwe kernwapenwedloop tussen de VS en Rusland.

“Onrealistische droom”

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Amerikanen zich uit het verdrag terugtrekken omdat ze zouden dromen van een wereld waarin zij dominant zijn. “De belangrijkste motivatie is de droom van een unipolaire wereld (een wereld waarin één land dominant is over alle andere landen, red.). Zal die droom realiteit worden? Neen”, aldus een bron bij Buitenlandse Zaken aan het officiële Russische nieuwsagentschap RIA Novosti.

Omstreden dialoog

Donald Trump maakte zijn beslissing bekend terwijl zijn Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton in Moskou was. Hij zou er de omstreden dialoog “voortzetten” die de president van de VS en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in juli startten.

Bolton drong al langer aan op de beëindiging van het akkoord. Hij zou ook alle onderhandelingen blokkeren over een verlenging van het New Start-verdrag over strategische raketten. Dat verdrag loopt af in 2021 en Moskou wil het verlengen.

Gespannen relaties

De relaties tussen Washington en Moskou zijn gespannen vanwege de beschuldigingen van Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. De Amerikaanse president had bij zijn verkiezing beloofd om de relaties met Rusland te verbeteren. In juli was hij uiterst verzoenend tegenover zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin tijdens een gemeenschappelijke persconferentie in Helsinki, na hun eerste bilaterale top in Finland.

