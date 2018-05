Trump beslist vandaag over Irandeal

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een tweet aangekondigd dat hij vandaag om 14 uur (20 uur onze tijd) een beslissing zal nemen over het nucleaire akkoord met Iran.

Trump meent dat de huidige deal "zeer slecht" is en had tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd "hem te verscheuren". Nochtans kreeg hij binnen zijn eigen kringen heel wat tegenkanting op deze uitspraken en werd de laatste weken gepoogd hem nog op andere ideeën te brengen.

De aankondiging komt er enkele dagen voor de deadline die de Amerikaanse president had om te beslissen of hij de nucleaire deal met Iran die in 2015 werd opgesteld, zou blijven steunen of zou overgaan tot sancties.

Mildere sancties

De Irandeal waarover de discussie nu gaat werd door Trumps voorganger Barack Obama opgesteld, met de steun van China, Rusland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De afspraak was om de geldende sancties tegen Teheran te verminderen in ruil voor een afbouw van het nucleaire programma van het land.

Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo hadden het akkoord al herhaaldelijk een slechte deal genoemd. De looptijd tot 2025 is te kort. Voorts gaat het door de vorige Amerikaanse regering onder president Barack Obama en minister van Buitenlandse Zaken John Kerry onderhandelde akkoord niet ver genoeg in op het ballistische rakettenprogramma van Iran en de rol van Teheran als destabiliserende factor in het Midden-Oosten.

Israël en Saoedi-Arabië Israël en Saoedi-Arabië gebruiken al hun invloed om de VS te overtuigen uit het nucleair akkoord te stappen. Israël heeft zo onlangs nog met erg omstreden data geprobeerd te bewijzen dat Iran blijft werken aan de ontwikkeling van kernwapens.

Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen weken geprobeerd Trump te overtuigen de deal niet op te blazen.

