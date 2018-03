Trump bekijkt prototypes muur

De Amerikaanse president Donald Trump is in de Amerikaanse stad San Diego prototypes van muren gaan bekijken. Daarmee toont hij de bevolking (en de rest van de wereld) nogmaals dat hij bij zijn standpunt blijft: er moet en zal een muur komen aan de grens met Mexico. De muur moet volgens de president hoog genoeg zijn, "want de Mexicanen zijn professionele bergbeklimmers", zegt hij.

"Vandaag bekijken we de verschillende prototypes van muren", zegt de president in zijn speech. "Sommige zijn heel goed en sommige iets minder. Als we er een bouwen, willen we de juiste zetten. Interessant genoeg zijn de beste niet meteen de duurste."

De president bekeek acht prototypes om aan de grens met Mexico te plaatsen om zo illegale migranten en drugs buiten te houden. De huidige omheining voldoet volgens Trump niet. "Erover raken is makkelijk, het zijn professionele bergbeklimmers", zegt hij in zijn speech. "Over sommige van deze muren kunnen ze niet klimmen. Over sommige wel; die gebruiken we niet."