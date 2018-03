Trump bant meeste transgenders uit leger

Het Witte Huis maakte gisteren een nieuwe beleidsmaatregel bekend die het gros van de transgenders uitsluit van een job bij het Amerikaanse leger. De maatregel komt er nadat defensieminister James Mattis en minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen hadden geconcludeerd dat mensen met een geschiedenis of diagnose van genderdysforie "een aanzienlijk risico vormen ten aanzien van militaire efficiëntie en letaliteit".

President Donald Trump trachtte vorig jaar al alle transgenders te weren uit het Amerikaanse leger, maar de toen genomen maatregelen werden juridisch aangevochten. De president zei dat meer studies nodig waren om zeker te zijn dat transgenders de militaire efficiëntie niet in gevaar zouden brengen. Trump wou zo het beleid van zijn voorganger Barack Obama terugdraaien, dat transgenders toeliet om openlijk in dienst te treden.

"De nieuwe beleidsmaatregel kwam tot stand via een uitgebreide studie van hooggeplaatste militaire en burgerlijke leiders, onder wie veteranen", zegt de woordvoerder van het Witte Huis in een persbericht. "Het beleid van de minister van Defensie bepaalt onder meer dat transgenders met een geschiedenis of diagnose van genderdysforie - individuen die een substantiële medische behandeling nodig hebben, zoals medicatie en een operatie - niet in aanmerking komen voor legerdienst, enkel onder beperkte voorwaarden."