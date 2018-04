Trump annuleert reis naar Latijns-Amerika

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn reis naar Zuid-Amerika wegens de gebeurtenissen in Syrië afgezegd. Trump blijft in de Verenigde Staten om zich bezig te houden met de reactie van de VS op de veronderstelde aanval met chemische wapens in Syrië.

Vicepresident Mike Pence zal in de plaats van Trump de achtste top van de Amerika's in Lima bijwonen en vervolgens verder reizen naar Bogota in Colombia. "De president blijft in de VS om het Amerikaans antwoord op Syrië te surveilleren en toezicht te houden op de ontwikkelingen in de wereld", zegt Sarah Sanders, woordvoerster van Trump.

Trump wilde oorspronkelijk vrijdag naar Peru afreizen om daar aan de Amerikaanse top deel te nemen en zijn collega Pedro Pablo Kuczynski te speken. Aansluitend was een bezoek bij de president Juan Manuel Santos in Colombia gepland.

Bekijk ook: Trump: Jullie zullen hoge prijs betalen