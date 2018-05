Trump annuleert ontmoeting met Kim Jong-un

De Amerikaanse president Donald Trump annuleert zijn historische ontmoeting met Kim Jong-un. Dat schrijft Trump in een brief aan zijn Noord-Koreaanse collega. De top was gepland voor 12 juni in Singapore.

In de brief, verspreid door het Witte Huis, schrijft Trump dat hij er erg naar uitkeek om Kim Jong-un te ontmoeten. “Maar gezien de enorme woede en open vijandigheid, vind ik het op dit moment ongepast om de lang geplande ontmoeting te laten doorgaan.”

Gemiste kans

"U hebt het over uw nucleaire mogelijkheden, maar de onze zijn zo indrukwekkend en krachtig dat ik God bid dat ze nooit gebruikt zullen moeten worden", zegt Trump. De Amerikaanse president schrijft verder dat de wereld, en Noord-Korea in het bijzonder, een grote kans missen voor blijvende vrede en grote welvaart en gezondheid. "Deze gemiste kans is echt een spijtig moment in de geschiedenis."

Trump bedankt de Noord-Koreaanse leider in de brief ook voor het vrijlaten van de Amerikaanse gevangenen. “Dat was een mooi en erg geapprecieerd gebaar.”

Sadly, I was forced to cancel the Summit Meeting in Singapore with Kim Jung Un. pic.twitter.com/qEoi9ymUEz — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 mei 2018

Dreigende taal

Vandaag sprak Noord-Korea nog dreigende taal in de aanloop naar de historische ontmoeting. "Of de Verenigde Staten ons in de vergaderzaal treffen of we ons in een nucleaire confrontatie ontmoeten, zal helemaal afhangen van de beslissing en de houding van de Verenigde Staten", zei de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Choe Son-hui.

Hij verwijt de VS “onwettig en beledigend gedrag”. Als het zo voort gaat, zal het Noord-Koreaanse leiderschap de Amerikaans-Noord-Koreaanse top heroverwegen, klinkt het. Maar het is nu dus de Amerikaanse president die de stekker uit de top trekt.

Pres Trump beschuldigt Kim Jun Un van openlijke vijandigheid waardoor geen sprake meer kan zijn van open onderhandelingen. https://t.co/ByT60g4Oef — Greet De Keyser (@Greetdekeyser) 24 mei 2018