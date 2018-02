Trump al bezig met herverkiezing in 2020

Huidig Amerikaans president Donald Trump woont nog maar dertien maanden in het Witte Huis, maar in de Trump Tower in New York lopen al de voorbereidingen voor een herverkiezing. Vandaag stelde Trump digitale-informatiestrateeg Brad Parscale aan tot campagneleider voor een herverkiezing.

De 42-jarige Parscale werkte vroeger voor de Trump Organisation en kwam in 2016 het team van de toenmalige presidentskandidaat versterken. Hij geniet het volle vertrouwen van de familie Trump. De volgende presidentsverkiezing in de VS vindt plaats over twee jaar en acht maanden, op 3 november 2020.

Congresverkiezingen

Al heel vroeg na zijn verkiezing liet de nu 71-jarige Trump er weinig twijfel over bestaan dat hij in 2020 zichzelf wil opvolgen. Maar voordat weer over de inwoner van het Witte Huis moet worden gestemd, moeten Trump en zijn Republikeinen in november dit jaar nog Congresverkiezingen weten te overleven. Traditioneel verliest de partij van de zittende president daar zetels. De Republikeinen hopen desondanks hun meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat te behouden.

Schenkingen

Op de dag van zijn eedaflegging bezorgde de president de Federale Kiescommissie documenten waarin hij een mogelijke kandidaatstelling in 2020 aangaf. Hoewel dit geen formele kandidatuur is, laat het hem wel toe schenkingen te ontvangen, aldus ABC.

"Witte Huis behouden"

Communicatiedirecteur Ryan Mahoney vertelde ABC dat de Grand Old Party "historische hoeveelheden geld heeft bijeengegaard als voorbereiding voor de verkiezingen van Republikeinen in 2018 en 2020. Al onze inspanningen en uitgaven zijn erop gericht verkiezingen te winnen en gecoördineerde uitgaven maken daarvan deel uit. Wij hebben doorheen het land al honderden medewerkers en duizenden erg opgeleide organisatoren om onze meerderheden (in het Congres) te beschermen en het Witte Huis te behouden".