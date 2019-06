Trump aangekomen bij Buckingham Palace

Amerikaans president Donald Trump is aangekomen bij Buckingham Palace in het kader van zijn staatsbezoek in Groot-Brittannië. Hij zal onder meer met de Queen lunchen.

Na het officiële welkom door de Queen op Buckingham Palace en de lunch, zal Trump een rondleiding krijgen in Westminster Abbey. Daar liggen veel groten uit de Britse geschiedenis begraven, van Queen Elisabeth I en Charles Dickens tot Stephen Hawking. Er is ook een graf van de Onbekende Soldaat, waar de Amerikaanse president een krans zal neerleggen. Vanmiddag gaat hij ook op de thee bij prins Charles en Camilla.

Vanavond wordt Trump samen met Melania verwacht op Buckingham Palace, voor een staatsbanket dat de Queen ter ere van hem geeft. Ook prins William en zijn vrouw Kate zullen aanwezig zijn. Prins Harry en Meghan geven verstek, na de recente geboorte van hun zoontje Archie.

Tijdens het staatsbezoek staan heel wat protestacties gepland, onder meer in Londen en Manchester. Dinsdag is er onder meer een ‘nationale betoging’ door het centrum van de Britse hoofdstad. De politie zal naar eigen zeggen aanwezig zijn met ‘ervaren teams’.