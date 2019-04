Trieste verjaardag: 20 jaar geleden gebeurde de schietpartij op Columbine High School

Op 20 april 1999 schoten de tieners Eric Harris en Dylan Klebold twaalf leerlingen en een leerkracht dood in de Columbine High School in Littleton, Colorado in de Verenigde Staten. Tot 2018 was dit de dodelijkste schietpartij ooit in een school in de Verenigde Staten.

De 18-jarige Harris en zijn 17-jarige vriend Dylan Klebold veroorzaakten een waar bloedbad op die bewuste dinsdag. Ze vermoordden twaalf medeleerlingen en een leraar en pleegden vervolgens zelfmoord.

Omdat de daders het niet konden navertellen, werd nooit helemaal duidelijk waarom ze zo’n bloedbad hebben veroorzaakt. Maar uit het dagboek van één van de twee, kan wel het één en het ander worden afgeleid. Het dagboek toont aan dat hij en zijn kompaan hun bloedbad al meer dan een jaar geleden hadden gepland. De twee wilden de moordpartij en hun zelfmoord laten samenvallen met Hitlers verjaardag, op 20 april. “We willen anders zijn. We willen niet op onze kop laten zitten door atleten en ander tuig. We zullen jullie straffen”, staat in datzelfde dagboek te lezen.

Strengere wapenwet

Na de schietpartij eisten veel Amerikanen een strengere wapenwet. Klebold en Harris waren immers zonder argwaan te wekken aan twee jachtgeweren, een karabijn en een halfautomatisch pistool geraakt. Ze hadden ook meerdere bommen gemaakt.

Michael Moore haalde inspiratie uit de moordpartij voor zijn bekende documentaire ‘Bowling for Columbine’. Daarin uit hij kritiek op wapengek Amerika en stelt vast hoe makkelijk je in het land aan wapens kan geraken.

Geobsedeerd door schietpartij

Eerder deze week werden in Colorado nog meerdere scholen hermetisch afgesloten na een “geloofwaardige dreiging”. Ook de Columbine High School werd toen afgesloten. De FBI was op zoek naar een “gewapende en extreem gevaarlijke” vrouw, luidde het. De vrouw zou geobsedeerd zijn door de schietpartij op Columbine High Shool, ze werd uiteindelijk dood aangetroffen.