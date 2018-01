Treinverkeer plat in heel Duitsland door storm

De Duitse spoorwegen hebben al het treinverkeer stilgelegd door storm Friederike die over het land raast. Alle langeafstandstreinen worden tegengehouden in stations, meldde een woordvoerder aan persagentschap AFP. Er werden in Duitsland waanzinnige windsnelheden tot 205 kilometer per uur gemeten.

Friederike raast vanuit het zuidoosten over het land en heeft schade toegebracht in onder meer Hessen, Saksen, Thüringen, het Zwarte Woud en de Alpen. Het is op heel veel wegen gevaarlijk glad en er vonden vandaag dan ook heel wat ongevallen plaats. In Emmerik, in het westen van Duitsland, kwam een man van 59 om het leven toen hij geraakt werd door een boom.

Ook het luchtvaartverkeer werd op bepaalde plaatsen door de storm getroffen. In enkele deelstaten bleven de scholen dicht. In het westen van Duitsland waaide de wind bijzonder hard, tot ruim boven de 100 kilometer per uur. In het weerstation van Brocken, in het centrum van Duitsland, werd zelfs een windsnelheid tot 205 kilometer per uur gemeten. De weerdiensten waarschuwen voor windvlagen met orkaankracht.