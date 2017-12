Treinbotsing in Wenen: twintigtal gewonden

Bij een treinbotsing in het Oostenrijkse Wenen zijn een twintigtal gewonden gevallen, vier onder hen zouden zwaargewond zijn. Dat melden Oostenrijkse media.

Twee treinen zijn in Kritzendorf, ten noorden van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, gebotst. De hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse. Een hogesnelheidstrein en een regionale passagierstrein botsten, twee wagons ontspoorden. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval gebeurd is. De vier zwaargewonde passagiers werden naar een ziekenhuis in de buurt overgebracht, een slachtoffer werd met een helikopter vervoerd. De oorzaak van de botsing is nog onbekend maar wellicht gaat het om een menselijke fout en geen technisch defect.