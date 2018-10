Trein ontspoort in Marokko: zeker 6 doden

Zes doden en 86 gewonden, dat is de balans van de ontsporing van een passagierstrein in Sidi Bouknadel, op zo'n twintig kilometer van Rabat, de hoofdstad van Marokko. Dat blijkt uit een officiële balans die aan de lokale pers is meegedeeld.

"De ontsporing veroorzaakte de dood van zes personen. 86 personen zijn zwaargewond", aldus Mohamed Rabie Khlie, directeur van de spoorwegmaatschappij ONCF, die naar de plaats van het ongeval was gekomen. Volgens hem is er een onderzoek naar het ongeval gestart.

Op beelden die op sociale media circuleren, is te zien hoe verschillende wagons op hun zij in bermen liggen, de locomotief is volledig vermorzeld. De bestuurder van de trein zou naar verluidt zijn omgekomen bij de treinramp.

De koning van Marokko heeft in een officieel bericht laten weten dat hij de kosten voor de begrafenis van de slachtoffers en de kosten voor het vervoer naar de ziekenhuizen van de gewonden, voor zijn rekening neemt.