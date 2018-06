In trein geboren baby mag gratis reizen

In Parijs is maandagochtend een baby geboren aan boord van een treincoupé in het centrum van Parijs. Dat heeft de openbaarvervoermaatschappij RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) gemeld. De nieuwe wereldburger, een jongetje, mag van de transportmaatschappij tot zijn 25ste verjaardag gratis gebruik maken van het openbaar vervoer.

De vervoermaatschappij meldde via Twitter dat het verkeer tussen de metrostations Charles de Gaulle/Etoile en Nation was onderbroken, nadat een baby onverwacht het levenslicht had gezien in station Auber, een station van het Gewestelijk Expresnet.

De geboorte vond plaats om 11.40 uur en legde het verkeer zo'n drie kwartier lam. Een vijftiental mensen (brandweermensen, politie, treinbegeleiders...) boden assistentie bij de geboorte. "Iedereen stelt het goed", zei een woordvoerder van de vervoersmaatschappij.

Gratis metro

De RATP feliciteerde de mama ook nog en biedt de pasgeboren jongen de mogelijkheid om gratis op het Parijse metronet te reizen gedurende 25 jaar."