Trein crasht in Ankara: zeker 9 doden en 47 gewonden

In de Turkse hoofdstad Ankara zijn negen mensen omgekomen bij een ongeval met een hogesnelheidstrein. Er raakten 47 mensen gewond. Dat blijkt uit de meest recente slachtofferbalans.

De trein was op weg van Ankara naar de zuidelijke stad Konya. Volgens gouverneur Vasin Sahip ontspoorde de trein rond 6.30 uur plaatselijke tijd nadat hij in de buurt van het station Marsandiz in aanrijding kwam met een locomotief, die een controlerit uitvoerde. Verschillende wagons van de hogesnelheidstrein crashten daarop tegen een metalen constructie over de sporen.

Aan welke snelheid de trein reed, is voorlopig niet duidelijk. Ook is niet geweten hoe het mogelijk is dat de trein en de locomotief op hetzelfde spoor reden. Volgens het staatspersagentschap Anadolu heeft het gerecht een onderzoek geopend.

Treinongevallen zijn in Turkije geen zeldzaamheid. Zo kwamen in juli bij een zwaar ongeval in het noordwesten van het land minstens 24 mensen om het leven. Meer dan 300 anderen werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens diverse media wil Turkije zijn hogesnelheidsspoornet moderniseren en hoopt het daarvoor op investeringen uit Duitsland.