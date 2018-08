Tot 50 graden in Spanje en Portugal

De weerkaarten berekenen voor de volgende dagen en komend weekend temperaturen tussen 45 en 50 graden in het zuidwesten van Spanje en Portugal. “Daarmee zou niet alleen de hoogste temperatuur ooit op het Iberisch schiereiland kunnen verbroken worden maar eveneens de hoogste temperatuur ooit geregistreerd in Europa”, aldus weerdienst NoodweerBenelux.

“Al een paar dagen berekenen alle weermodellen extreme hitte op het Iberisch schiereiland. Een uitstulping van hoge druk vanaf het zuiden zorgt ervoor dat zeer warme lucht vanaf de Westelijke Sahara kan oprukken naar Spanje en Portugal”, aldus Lander Van Tricht van NoodweerBenelux.

"Vooral in Spanje wordt het erg warm. In sommige regio's in het Spaanse binnenland verwachten ze vandaag al temperaturen tot 45 graden", zegt weervrouw Jill Peeters.

Op vrijdag en zaterdag zouden de temperaturen in het zuidwesten nog kunnen stijgen tot 45-50 graden. De uitgedroogde natuur in het binnenland bevordert de stijging van de temperaturen. Ook ’s nachts zouden de temperaturen amper minder dan 30 graden halen.

Op weg naar een nieuw Europees record?

De hoogste temperatuur ooit gemeten op het Iberisch schiereiland bedraagt 47.4 graden in Amareleja (Spanje) in 2003. De hoogste temperatuur ooit gemeten in Europa bedraagt 48 graden in Athene (Griekenland), beide records zouden dus verbroken kunnen worden. Het wordt afwachten hoe hoog de temperaturen effectief zullen klimmen. Uiteraard neemt het risico op bosbranden dan ook weer toe.

Mogelijk nieuwe hittegolf in de Benelux

Niet alleen in Spanje en Portugal zal de hitte toenemen. In het zuiden van Frankrijk zal de kaap van 40 graden eveneens in de buurt komen en ook hier in België evolueren we vanaf morgen naar zomerweer met temperaturen tot 30 graden en meer. Een nieuwe hittegolf die tot volgende week kan duren, lijkt zo zijn opwachting te maken in ons land.