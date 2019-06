Tot 5 doden bij schietpartij in Australische Darwin

In Darwin, een stad in het noorden van Australië, zijn tot vijf doden gevallen bij een schietpartij in een hotel. De vermoedelijke schutter, 45 jaar oud, is opgepakt. Dat meldt ABC News. Volgens de zender zouden in de stad nog twee andere incidenten gemeld zijn.

Getuigen melden aan de nieuwszender dat een man het Palms Hotel is binnengestapt met een shotgun en daarmee op de deur van een hotelkamer schoot. Vervolgens vluchtte hij, en ruim een uur bleef hij op de vlucht. In de hele stad werden wegversperringen opgericht.

Volgens het ministerie van Gezondheid van de provincie Northern Territory liggen twee andere slachtoffers in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel.

Even buiten het stadscentrum wordt een ander schietincident gemeld, al is dat nog niet bevestigd door de autoriteiten. Daar zou volgens ABC een man in het hoofd geschoten zijn. De zender meldt ook een mogelijk derde incident waar iemand de keel doorgesneden zou zijn.