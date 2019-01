Tornado Havana: 4 doden en 195 gewonden

Op Cuba zijn zondagavond door een hevige wervelstorm minstens vier mensen om het leven gekomen. Nog eens zeker 195 mensen liepen verwondingen op. Dat blijkt een nieuwe officiële balans. Eerder was sprake van drie doden en 172 gewonden. Vooral het stadsdistrict Regla in de hoofdstad Havana is zwaar getroffen.

De officiële website Cubadebate schreef dat Havana werd getroffen door een krachtige tornado, te vergelijken met een orkaan van categorie 4 of 5, ook al was zijn impact erder lokaal. De communistische partijkrant Granma publiceerde op haar website foto's van overstroomde straten en puin op de voetpaden.

De tornado met windsnelheden tot 300 kilometer per uur legde zondag 11 kilometer af in 16 minuten. Ze vernielde ruim 1.230 huizen, waarvan er 124 met de grond gelijk zijn gemaakt. ook in de provincies Pinar del Río en Artemisa ten westen van Havana alsook in de provincie Mayabeque ten oosten van de hoofdstad werden overstromingen veroorzaakt.

Het ging om de eerste tornado op Cuba sinds 1940.