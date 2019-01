Tornado Havana: 3 doden en 172 gewonden

Op Cuba zijn zondagavond door een hevige wervelstorm minstens drie mensen om het leven gekomen. Nog eens zeker 172 mensen liepen verwondingen op. Dat deelde president Miguel Díaz-Canel op Twitter mee. Vooral het stadsdistrict Regla in de hoofdstad Havana is zwaar getroffen.

De officiële website Cubadebate schreef dat Havana werd getroffen door een krachtige tornado, te vergelijken met een orkaan van categorie 4 of 5, ook al was zijn impact erder lokaal. De communistische partijkrant Granma publiceerde op haar website foto's van overstroomde straten en puin op de voetpaden. De omvang van de schade is nog niet bekend.

De hulpdiensten doen al het mogelijke, tweette Díaz-Canel. De tornado heeft ook in de provincies Pinar del Río en Artemisa ten westen van Havana alsook in de provincie Mayabeque ten oosten van de hoofdstad overstromingen veroorzaakt.

De wervelstorm vond plaats tijdens een storm die het westelijke deel van Cuba trof, met rukwinden tot 100 km/u, die tot maandagochtend duurden.