Topman Vaticaan naar rechter voor misbruik

De Australische kardinaal George Pell (76), de nummer drie van het Vaticaan, zal terecht moeten staan voor meerdere aanklachten in verband met seksueel misbruik. Dat heeft een rechter in Melbourne beslist.

Volgens rechter Belinda Wallington zijn er genoeg bewijzen tegen Pell, die zich als jonge priester en later ook als aartsbisschop aan jongens zou hebben vergrepen, om de zaak voor de rechtbank te brengen. Ze nam haar besluit na vier weken van getuigenissen door vermoedelijke slachtoffers, die onderworpen werden aan een spervuur van vragen van de verdediging.

Klachten geschrapt

Niet alle aanklachten tegen Pell werden behouden, meerdere werden er geschrapt. Wat de kardinaal precies ten laste wordt gelegd en het exacte aantal aanklachten, die dateren tot decennia geleden, is niet bekendgemaakt. Woensdag volgt al een inleidende zitting waarop onder meer het tijdschema zal worden vastgelegd van het proces. Dat zal met een twaalfkoppige jury worden gevoerd en naar verwachting meerdere maanden in beslag nemen.

Pell wordt nu de hoogste figuur binnen de katholieke kerk die terechtstaat wegens seksueel misbruik. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen. Dinsdag pleitte hij ook onschuldig.

Nummer 3 van Vaticaan

De 76-jarige clericus is de voormalige aartsbisschop van Melbourne (1996-2001) en Sydney (2001-2014). Sinds 2013 is hij lid van de Raad van Kardinalen, een adviesorgaan van paus Franciscus bestaande uit negen kardinalen. In 2014 werd hij ook benoemd tot eerste kardinaal-prefect van het secretariaat voor de Economie. Daarom wordt hij ook wel eens de nummer drie van het Vaticaan genoemd.

Pell is sinds juli vrij op borgtocht in Australië en mag het land niet verlaten. Hij verblijft in een seminarie in Homebush, een buitenwijk van Sydney. Voor zijn rechtbankzittingen vliegt hij op en af naar Melbourne.