Een topless activiste dook plots op in het stembureau in Milaan waar Silvio Berlusconi zijn stem uitbracht. "Je tijd is voorbij, je bent vervallen", scandeerde ze. De boodschap stond ook op haar lichaam te lezen. De vrouw werd van de tafel gehaald en weggedragen.

Silvio Berlusconi is de grote uitdager van de huidige Italiaanse regering. Door het migratieprobleem wordt een ruk naar rechts verwacht, mede onder druk van hem.