Top Trump - Kim: Morgen extra VTM NIEUWS

Morgenvroeg brengt VTM NIEUWS ’s ochtends extra nieuwsuitzendingen over de historische topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Morgenvroeg om 6.00 uur schakelt VTM NIEUWS-anchor Freek Braeckman over naar Singapore waar VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers rechtstreeks verslag uitbrengt van het eerste officieel contact op Sentosa Island tussen een Amerikaans staatshoofd en de leider van Noord-Korea. Vanuit Washington brengt ook VTM NIEUWS-correspondente in de VS Greet De Keyser live de politieke reacties in de Verenigde Staten.

Om 07.00 uur en 08.00 uur brengt Freek een update met het laatste nieuws uit Singapore. Ook tussendoor blijft VTM NIEUWS op antenne. Heel de dag door blijft ook VTMNIEUWS.be en de VTM NIEUWS-app de Vlamingen informeren met nieuws over de historische top, analyses en reacties.