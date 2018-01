Toeristen vast op 2.000 meter hoogte

In het Zwitserse kanton Bern hebben talrijke toeristen door de storm Eleanor hun eindejaarsverblijf moeten verlengen in een hotel aan de bergpas Kleine Scheidegg. Ze kunnen desnoods met een sneeuwruimer afdalen, zei Andreas von Almen, de directeur van hotel Bellevue des Alpes. Maar de klanten wachten tot dusver rustig totdat de toestand weer normaal is.

Niemand weet wanneer de bergtrein weer zal rijden. Volgens de Zwitserse weerdienst MeteoSchweiz bereiken de rukwinden 140 tot 180 kilometer per uur in de Alpen, maar is dit niet hoogst uitzonderlijk.