Toenadering tussen Turkije en Nederland

De relatie tussen Nederland en Turkije ontdooit. Achter de schermen vinden de laatste weken gesprekken op hoog niveau plaats om de diplomatieke band tussen Den Haag en Ankara te herstellen. Dat meldt de Nederlandse krant Trouw.

De Turkse regering waardeert vooral de Nederlandse opstelling rond het offensief tegen de Koerden in de Noord-Syrische regio Afrin, aldus diplomaten met kennis van de gesprekken. Het Turkse offensief ligt gevoelig, omdat de Koerdische strijders in Syrië ook een belangrijke rol speelden in de strijd tegen Islamitische Staat.

Vorige week werd de Nederlandse zaakgelastigde in Ankara ontboden op het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar was men vol lof over de woorden van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra. Die had in de Tweede Kamer gezegd "zeker grond" te zien voor het Turkse beroep op zelfverdediging tegen de Koerdische strijdgroepen in Afrin, die verbonden zijn met de in Turkije zelf actieve strijdgroep PKK.

De relaties tussen Nederland en Turkije waren al een tijdje gespannen. Zo noemde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan Nederland in maart nog “een overblijfsel van het naziregime en fascistisch".

