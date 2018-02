Tijdelijk staakt-het-vuren in Oost-Ghouta

In Oost-Ghouta, het fel bevochten en door opstandelingen gecontroleerde gebied nabij de Syrische hoofdstad Damascus is vanmorgen een tijdelijk staakt-het-vuren ingegaan. Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) is de rust verregaand teruggekeerd.

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag een dagelijks humanitair bestand van 08.00 tot 13.00 uur Belgische tijd gelast.

Die pauze in de vijandelijkheden moet hulpverlening voor de noodlijdende mensen in de regio mogelijk maken. Bovendien moet een corridor opengaan die burgers moet toelaten weg te raken. In Oost-Ghouta zijn bijna 400.000 mensen bijna volledig van de buitenwereld afgesloten.

Te kort?

Critici vinden dat het staakt-het-vuren veel te kort duurt. Daarbovenop hebben mensen schrik voor het regeringsleger wanneer zij de stad verlaten.

Zaterdag had de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een onmiddellijk staakt-het-vuren van dertig dagen in Syrië gelast. Maar dit bleef dode letter.

Zwaarste aanvalsgolf

Oost-Ghouta onderging de voorbije negen dagen de zwaarste aanvalsgolf sinds het begin van de burgeroorlog zeven jaar geleden. Volgens het SOHR heeft het laatste offensief aan minstens 560 burgers het leven gekost