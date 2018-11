Tientallen staatshoofden herdenken einde WOI in Parijs

In Frankrijk worden dit weekend 85 staatshoofden en regeringsleiders verwacht voor de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Een van de eersten die gisteravond al aankwam in Parijs was de Amerikaanse president Donald Trump. Vanmorgen hield hij al een werkvergadering op het Elysée met de Franse president Emmanuel Macron, vanmiddag volgt een diner met hun echtgenotes.

Macron staat voor een marathonweekend vol herdenkingsplechtigheden en ontmoetingen. Met Trump besrpak hij onder andere de kwesties Iran, Syrië, handelsbelangen, maar ook defensie. Trump is geen voorstander van Macrons idee voor een Europees leger. Europa zou beter zijn bijdrage aan de Navo betalen, vindt hij.

Maar Macron houdt voet bij stuk. “Het is niet rechtvaardig dat de Europese veiligheid alleen door de VS verzekerd wordt. We hebben een betere lastenverdeling nodig en daarom denk ik dat we een grotere Europese capaciteit nodig hebben, meer Europese defensie”, zegt de Franse president.

Trump reageert lauw: “Een sterk Europa is heel belangrijk voor ons. Op welke manier we dit dan ook het best en het meest efficiënt kunnen verwezenlijken, is iets wat we allebei willen.”