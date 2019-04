Tientallen doden bij aanval IS tegen regeringstroepen in Syrië

Minstens 35 soldaten en regimegetrouwe strijders zijn de afgelopen 48 uren in het oosten van Syrië gedood door jihadistische groepen van Islamitische Staat (IS). Dat meldt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten. Ook een aantal jihadisten kwamen om het leven.

De ngo spreekt over de meest moorddadige aanvallen van IS tegen regeringstroepen sinds de aankondiging van het einde van het IS-kalifaat door een Arabisch-Syrisch Koerdische troepenmacht op 23 maart. De aanvallen werden in de woestijn uitgevoerd, in het oosten van de provincie Homs, onder meer door hinderlagen. Veel doden vielen bij aanvallen ten noorden van de historische woestijnstad Palmyra. Daar kwamen volgens het Observatorium vijftien soldaten om. Onder de 35 doden bevinden zich vier hoge Syrische officieren. Bij de gevechten zijn verder zes jihadisten gedood, aldus het observatorium.

Via zijn eigen persagentschap Amaq meldde IS dat in de al-Sukhna regio tussen Palmyra en Deir al-Zor nog eens twintig Syrische en geallieerde soldaten zijn gedood. Syrische media hebben niets gemeld over de IS-aanvallen.