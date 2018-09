Tientallen branden en gasexplosies rond Boston

In verschillende stadjes ten noorden van de Amerikaanse stad Boston zijn gisteren tientallen branden uitgebroken. De politie zegt dat gaslekken hiervoor verantwoordelijk zijn en waarschuwt inwoners om hun huizen te ontruimen. Er zouden al tien gewonden gevallen zijn.

De politie van de staat Massachusetts zegt op Twitter dat ze opgeroepen is voor 39 bevestigde incidenten van branden en explosies. Later tweette ze dat ze opgeroepen werd voor 70 incidenten, sommige om een gasreuk te onderzoeken. De meeste oproepen kwamen uit de gemeenten Lawrence, Andover en Northern Andover. Andover deelde later mee dat alle branden geblust waren.

Evacuaties

De hulpdiensten rukten massaal uit om te onderzoeken wat de gaslekken veroorzaakte en of er nog gevaar is. Mensen moesten daardoor hun woonplaats verlaten.

"Inwoners van de betrokken gemeenten die gas aangeleverd krijgen van Columbia Gas moeten onmiddellijk hun huis verlaten als ze dat nog niet hebben gedaan", schreef de politie op Twitter. "Het bedrijf haalt momenteel de druk van de gasleidingen, maar dat zal wat tijd vergen." Later deelde de politie mee dat de energie werd afgesloten in de betrokken gemeenten terwijl de gasproblemen werden aangepakt.

Afritten afgesloten

In de loop van de nacht werden afritten aan grote snelwegen in de regio afgesloten om pendelaars er weg te houden en het schoonmaakproces te versnellen. Bewoners hadden wel nog toegang tot de snelwegen, zodat ze uit de betrokken wijken konden vertrekken.

Gewonden

Het Lawrence General Hospital deelde mee dat het momenteel tien patiënten behandelt als gevolg van de explosies en branden. Een van hen verkeert in kritieke toestand, een andere is er ernstig aan toe. Eén patiënt werd naar een ander ziekenhuis gebracht.

De stad Andover meldt drie slachtoffers, onder wie een brandweerman. Scholen zullen in alle drie woongebieden gesloten blijven vandag.