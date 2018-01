Tieners die alcohol krijgen van ouders, bingedrinken meer

Tieners die van hun ouders af en toe alcohol mogen drinken, bingedrinken meer dan hun leeftijdsgenoten die thuis geen alcohol mogen drinken. Dat blijkt uit een Australisch onderzoek waarin tieners en hun ouders gedurende zes jaar werden gevolgd.

Heel wat ouders laten hun kinderen al eens nippen van een glas alcohol of bieden hen op oudejaarsavond of kerstavond een glaasje schuimwijn aan. Moeder en vader gaan ervan uit dat hun kinderen beter drinken met hen erbij dan dat ze dat in het geniep zouden doen.

Het Australische National Drug and Alcohol Research Centre ging na of dat effectief zo is en volgde 1.600 tieners van twaalf tot achttien jaar gedurende zes jaar. Ze werden jaarlijks bevraagd over hun alcoholgebruik en hoe ze aan drank kwamen.

Nippen

De minderheid van de twaalf- tot vijftienjarigen mocht al eens alcohol nippen aan het glas van hun ouders. De ruime helft van de zeventien- tot achttienjarigen kreeg gemiddeld meer dan één keer per maand één of twee drankjes aangeboden van hun ouders.

Het alcoholgebruik via hun ouders bleef dus al bij al beperkt, maar meer dan de helft van zeventien- tot achttienjarigen gaf aan het laatste jaar toch aan bingedrinking te hebben gedaan. Dat betekent dat ze op één gelegenheid vier of meer standaardglazen alcohol dronken in twee uur tijd.

Via ouders én anderen

Bij de zeventien- tot achttienjarigen die zowel via hun ouders als via andere volwassenen of vrienden alcohol kregen, waren er het hoogste aantal bingedrinkers. Dat aantal lag gevoelig lager bij de jongeren die alleen via anderen aan alcohol kwamen en niet via hun ouders.

In Vlaanderen zegt 31 procent van zeventien- tot achttienjarigen minstens maandelijks te bingedrinken. Over de mate waarin dat samenhangt met aangeboden alcohol door ouders, werd bij ons nog geen specifiek onderzoek gevoerd.