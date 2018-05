Tiener doodgeschoten in Londen

In Londen is gisterenavond een tiener doodgeschoten. Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd en van een dader of daders is geen spoor. Dat melden Britse media. In Liverpool werd vanmorgen dan weer een man doodgestoken

De politie werd rond 18 uur plaatselijke tijd op de hoogte gebracht van een schietpartij in Southwark, in het zuiden van de Engelse hoofdstad. Toen de gewapende agenten ter plaatse arriveerden, vonden ze een zwaargewonde jongen op straat. Het slachtoffer had een schotwond.

De hulpdiensten dienden het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen toe en brachten hem over naar het ziekenhuis. Daar overleed hij rond 19 uur. Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd, maar het zou gaan om een 17-jarige jongen. De politie heeft nog geen dader opgepakt. Scotland Yard voert het onderzoek.

Moordgolf

De laatste jaren wordt Londen vaak opgeschrikt door moorden. Over heel 2017 gespreid zijn in de Britse hoofdstad 134 mensen gedood, met inbegrip van de slachtoffers van aanslagen. De twijfelachtige tendens is al een tijdje zichtbaar: de voorbije drie jaar steeg het aantal moorden in Londen met 40 procent.

New York mag dan wel wat 2018 betreft nog steeds op nummer 1 staan, de stad wist niettemin het tij te keren en zag het aantal moorden sinds 1990 afnemen met maar liefst 87 procent.

Liverpool

Vanmorgen werd ook een man doodgestoken in Liverpool, schrijft de BBC. De hulpdiensten brachten de gewonde man naar het ziekenhuis, waar hij later overleed aan zijn verwondingen. De identiteit van het slachtoffer, een 20-jarige man, werd nog niet vrijgegeven.

Ook over een dader of daders is niets bekend. "Misdrijven met een mes worden niet getolereerd", reageerde een politiewoordvoerder. "Iedereen die op straat rondloopt met een wapen zal opgepakt worden en voor de rechtbank gebracht worden."

Foto: archief