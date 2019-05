Tiener die klasgenoot onthoofdde uit jaloezie krijgt levenslang

Mathew Borges werd in de Amerikaanse staat Massachusetts schuldig bevonden voor de moord op zijn medeleerling Lee Manuel. Borges onthoofdde de jongen omdat ze verliefd waren op hetzelfde meisje.

De jongen stak zijn vriend in 2016, toen hij amper vijftien jaar oud was, dood. Na de moord sneed hij zijn hoofd en handen af en dumpte hij Manuel in de Merrimackrivier in Massachusetts.

De familie van het slachtoffer kan de daad van de tiener maar moeilijk begrijpen. “Hij was zo een liefdevolle jongen. Hij heeft een familie die van hem houdt”, reageert een van hen. De familie van de dader was niet aanwezig tijdens het proces. Volgens hun advocaat was dat te moeilijk voor hen.

Borges zelf gaat voorlopig goed om met zijn straf. “Hij wou gewoon met zijn moeder bellen en probeert dit zo goed mogelijk op te vatten”, aldus zijn advocaat Edward Hayden. Nochtans is Hayden zelf verrast door het verdict. Volgens hem was er geen tastbaar bewijs, zoals DNA of bloed om zijn cliënt te linken aan de moord. Er werden wel notities en berichtjes gevonden waarin Borges de moord voorbereidde.

Borges zal in juli zijn exacte strafmaat te horen krijgen, maar waarschijnlijk krijgt hij levenslang. Omdat hij amper vijftien was op het moment van de moord, kan er na dertig jaar een vraag om vervroegde vrijlating ingediend worden.