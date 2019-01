Een dreigende tropische storm met golven van 7 meter hoog heeft tienduizenden toeristen op de vlucht gejaagd in Thailand. Pabuk – zoals de storm genoemd is – bedreigt onder meer de vakantie-eilanden Ko Pha Ngan en Ko Tao in de Golf van Thailand. Het is de allereerste keer in 30 jaar dat er in die regio een dergelijke storm voorkomt buiten het moessonseizoen.