Tienduizenden betogers in Nicaragua

In Nicaragua zijn gisteren opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de regering van president Daniel Ortega. De proteststoet was wel zes kilometer lang in de hoofdstad Managua. De protesten worden door studenten geleid, maar trekken deelnemers uit alle lagen van de bevolking.

De protesten in Nicaragua braken op 18 april uit in verschillende steden. De betogers kantten zich tegen een geplande hervorming van de pensioenen en de sociale zekerheid.

De protesten ontaardden echter al snel in geweld tussen de politie en actievoerders, waarbij volgens mensenrechtenorganisaties meer dan 60 mensen omkwamen. Het ging om de gewelddadigste protesten sinds Ortega elf jaar geleden president werd.

Dialoog

Uiteindelijk kondigde de president aan dat hij de omstreden hervormingen zou intrekken en in dialoog wilde gaan met zijn tegenstanders. Sindsdien verlopen de protesten - die ondertussen geëvolueerd zijn tot betogingen voor het aftreden van Ortega en tegen de harde repressie - vreedzaam.