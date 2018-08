Thaise voetbalcoach praat voor het eerst: “Ik probeerde hen rustig te houden"

De Thaise coach die samen met twaalf voetballertjes meer dan twee weken vastzat in een Thaise grot, geeft voor het eerst een interview. “Ik probeerde de jongens rustig te houden”, vertelt hij voor de camera. “Ik wist vanaf het begin dat we vastzaten."

“Mocht ik de jongens verteld hebben dat we vastzaten in de grot, zouden ze gepanikeerd hebben”, vertelt hij. “Ik wist vanaf het begin dat we vastzaten en heb eerst zelf geprobeerd om mijn kalmte terug te vinden.”

“Ik heb hen enkel positieve dingen verteld”, gaat de coach verder. “Ik vertelde hen dat we nog iets langer moesten wachten, dat het water ging zakken en dat we naar buiten konden gaan.”

De voetballertjes en de coach gingen na een training op 23 juni de grot in, maar raakten ingesloten door het opkomende water. Twee weken later, op 10 juli, konden ze pas allemaal gered worden. Een internationaal team van grotduikers en logistieke experts was nodig om de opmerkelijke reddingsactie uit te voeren.De voetbalcoach hoopt nu ook de Thaise nationaliteit te kunnen bemachtigen. Hij behoort tot een minderheid uit het noorden van Thailand en is eigenlijk stateloos, net als drie van de geredde voetballertjes. Heel wat Thaise inwoners zeggen dat de vier nu een Thaise nationaliteit moeten krijgen.

