Thaise prinses mag niet deelnemen aan parlementsverkiezingen

Prinses Ubolratana, de oudste zus van de Thaise koning Maha Vajiralongkorn, mag bij de parlementsverkiezingen van 24 maart geen gooi doen naar het premierschap. Haar naam staat niet op de lijst van goedgekeurde kandidaten, omdat alle leden van de koninklijke familie "boven de politiek" moeten staan.

De 67-jarige prinses schaarde zich vorige vrijdag aan de kant van de schatrijke Shinawatra-familie en diens populistische partij Thai Raksa Charta. Ubolratana werd als topkandidate van de partij voorgedragen. Daarmee ging ze openlijk in tegen de militaire junta, die sinds de militaire staatsgreep van 2014 aan de macht is in Thailand.

Twee keer premier

De Shinawatra's leverden de voorbije jaren twee keer de eerste minister, maar zowel Thaksin als zijn zus Yingluck Shinawatra werden door het leger ten val gebracht. Koning Maha Vajiralongkorn noemde de kandidatuur van zijn zus vrijdagavond op televisie "zeer ongepast" en in strijd met de grondwet. De Thai Raksa Chart krabbelde daarop zaterdag terug en stelde zich te schikken naar de "koninklijke bevelen".